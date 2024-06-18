Пять суток ареста получил житель Печор за публикации в соцсетях

11:23, 18 июня 2024, ПАИ

Жителя Печор арестовали на пять суток за публикацию в 2021 году в соцсетях его фотографии в форменном обмундировании с шевроном Украины, а в 2020 году — изображения солдата в форме предположительно фашистской Германии. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В Печорском районном суде заявили, что 13 февраля 2020 года мужчина разместил в соцсетях изображение солдата в форменной одежде и обмундировании предположительно фашисткой Германии, 21 апреля 2020 года — мультипликационную карикатуру c тремя солдатами, 20 декабря 2020 года — изображение, содержащее символику фашистской Германии, а 2 сентября 2021 года — свое изображение в форменном обмундировании с шеврон-флагом Украины.

Печерянина судили по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичная демонстрация нацистской символики либо символики экстремистских организаций).

В судебном заседании Ш. вину в совершении административного правонарушения признал, подтвердив достоверность обстоятельств, изложенных в протоколе об административном правонарушении.