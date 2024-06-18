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Псковичей приглашают на органный концерт из цикла «Бах и загадки французских соборов»

Концерт органной музыки из цикла «Бах и загадки французских соборов» пройдёт в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 23 июня в 17:00, сообщили ПАИ организаторы.

Елизавета Толмасова. Фото: организаторы концерта

В концерте примет участие выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова кафедры органа и клавесина, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Елизавета Толмасова (орган).

В органном концерте «Бах и загадки французских соборов» прозвучит духовная музыка XVIII-XX веков: немецких композиторов и органистов эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха и Георга Муффата, французского композитора и органиста-импровизатора XIX-XX веков, пишущего в стиле от романтизма до современности, Луи Виктора Жюля Вьерна, французского композитора и органиста-импровизатора XIX-XX веков Марселя Дюпре и немецкого композитора-неоклассика и органиста XIX-XX веков, пишущего камерную музыку, Иоганна Баптиста Йозефа Максимилиана Регера.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

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