Вера Емельянова представила опыт Псковской области по переселению соотечественников из-за рубежа

12:17, 18 июня 2024, ПАИ

Заместитель губернатора Вера Емельянова на межведомственной комиссии по реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа рассказала об опыте Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

На заседании обсуждались вопросы реализации государственной программы переселения соотечественников на Дальнем Востоке, в Новосибирской и Псковской областях.

Вера Емельянова выступила с докладом о региональной программе переселения. Первый вице-губернатор отметила, что программа в Псковской области действует с 2010 года. За это время в регион приехало около 12 тысяч человек из 22 стран. За первые четыре месяца текущего года переехали уже 188 человек.

Одной из приоритетных задач является привлечение квалифицированных специалистов разных сфер деятельности, особенно из числа педагогических и медицинских специалистов.

«В целях социальной и культурной адаптации соотечественники активно вовлекаются в общественную жизнь региона, в том числе принимают участие в мероприятиях патриотической и духовно-нравственной направленности, проходят обучающие тренинги и семинары по занятию предпринимательской или сельскохозяйственной деятельностью. Ключевым событием в реализации региональной программы переселения на начало текущего года было создание автономной некоммерческой организации Псковской области «Центр содействия переселению «Соотечественник», который уже положительно зарекомендовал себя в своей деятельности», — прокомментировала Вера Васильевна.