В Псковской области мать и дочь подозреваются в двойном убийстве

12:09, 18 июня 2024, ПАИ

17 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в подвале и на приусадебном участке одного из частных домов в деревне Киково Дедовичского района тел двух женщин, матери и дочери, 65 лет и 41 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В полицию об исчезновении этих жительниц деревни сообщила их соседка. Она пояснила, что уже давно не видела женщин, а их приусадебный участок долгое время остаётся необработанным.

Следственные органы СК России по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По подозрению в совершении преступления задержаны проживающие в этом же районе мать (45 лет) и дочь (29 лет). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. По имеющимся данным, подозреваемые совершили убийство женщин на почве личной неприязни.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов аппарата управления, следователей территориального следственного отдела, сотрудников полиции, судебных экспертов.

Уже проведен осмотр места происшествия, зафиксированы следы совершенного преступления, по которым будут назначены необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении задержанных. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.