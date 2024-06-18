Председатель Псковской городской Думы отчитался о работе в прошлом году

12:26, 18 июня 2024, ПАИ

С отчётом председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко о своей деятельности за 2023 год ознакомились депутаты ПГД на очередной сессии, которая состоялась во вторник, 18 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Гончаренко сообщил, что в прошлом году приняты бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также изменения в Генплан города и в Устав муниципалитета. Не оставлен без внимания вопрос об увековечивании памяти жителей Пскова: принято 11 решений об установке мемориальных досок и решение о наименовании улицы (Михаила Банщикова).

В 2023 году в Псковской городской Думе принято 19 проектов установления границ территорий ТОС. После регистрации ТОС становятся активными участниками конкурсов на получение грантов.

В рамках своих контрольных полномочий городская Дума осуществляла постоянный контроль за исполнением бюджета Пскова. Администрация города ежемесячно предоставляла информацию по капремонту многоквартирных домов, ремонту дорог и дворов, проездов к дворовым территориям, установке детских площадок и капремонту объектов социальной сферы.

В минувшем году председателем ПГД с каждым депутатом в отдельности проводились депутатские встречи для оказания содействия в осуществлении депутатских полномочий. Было проведено 13 депутатских контрольных выездов в избирательные округа Пскова, подготовлено три выезда и девять встреч по обучению депутатов и их помощников.

Проведена работа по организации взаимодействия председателя Думы с органами местного самоуправления, Собранием депутатов Псковской области, иными государственными органами, трудовыми коллективами, населением города.

Председатель совместно с депутатами принимал участие в торжественных мероприятиях с целью исторического, культурно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи. При городской Думе действует Совет по молодёжной политике города Пскова.



Была оказана активная поддержка участникам специальной военной операции (СВО), проводилась работа с обращениями граждан. Почетной грамотой председателя Псковской городской Думы было награждено 20 человек. Благодарственным письмом председателя Думы поощрены 420 граждан.



«В завершение выступления выражаю благодарность губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову. Также благодарю за конструктивный диалог и продуктивную совместную работу депутатов областного Собрания и городской Думы, главу города Бориса Андреевича Елкина, сотрудников Контрольно-счетной палаты Пскова, аппарата Думы и городской администрации», - отметил Александр Гончаренко.