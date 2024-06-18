Более девяти миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за уловок мошенников

12:42, 18 июня 2024, ПАИ

Мошенники получили более девяти миллионов рублей от жителей Псковской области в результате незаконных махинаций, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Жителям Пскова, Великих Лук, Опочки, Дедовичей, Порхова, Новосокольнического и Псковского районов позвонили неизвестные. Они представлялись операторами сотовых компаний, банковскими служащими и правоохранителями.

Звонившие сообщали, что якобы злоумышленники незаконно пытаются оформить на собственников кредиты или списать деньги, для сохранения средств они предлагали гражданам перевести деньги на «безопасный счёт».

Также звонившие предлагали солидный заработок, а некоторых граждан ввели в заблуждение при осуществлении купли-продажи товаров.

Люди, поддавшись на уловки мошенников, лишились более девяти миллионов рублей. После обращений в полицию были возбуждены уголовные дела, обстоятельства произошедшего выясняются.

Кроме того, в регионе отмечены новые факты неправомерного доступа к личным кабинетам пользователей портала «Госуслуги» с последующим блокированием учётных записей. По данным фактам также возбуждены уголовные дела.