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Общество

Псковские творческие коллективы представят регион на фольклориаде в Казани

Коллективы «Уграда» и «Поозерье» представят Псковскую область на II Всероссийской детской фольклориаде, которая пройдёт в Казани с 19 по 23 июня, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Псковские творческие коллективы представят регион на фольклориаде в Казани. Фото: Псковский областной центр народного творчества

На крупнейшем детском фестивале фольклора псковичи покажут фрагмент детской вечерки, воссозданной по материалам, записанным во время экспедиций в Красногородский район.

Также участие в выступлении примут музыканты из семейного фольклорного ансамбля «Поозерье» (Пушкиногорский район).

Участники выступят на разных площадках республики, пройдут по улицам города от Спасской башни по территории Казанского кремля, затем по набережной до национальной библиотеки Татарстана, а завершится фестиваль на Сабантуе большим парадом дружбы.

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