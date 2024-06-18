Глава Псковского района Наталья Фёдорова станет гостьей «Оглавления»

13:22, 18 июня 2024, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 18 июня.

Особенности развития муниципалитета глазами главы – какие они? Талабские острова: как получается сшивать интересы инвесторов, туристов и местных жителей? Возрождение районных ДК: как они превращаются в региональные культурные площадки? Как изменилась ситуация с догазификацией?

Эти и другие вопросы с главой Псковского района обсудят ведущие программы Максим Андреев и Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляция из студии будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».