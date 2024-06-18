Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стобалльница ЕГЭ по химии из Великих Лук рассказала о своей мечте

Стобалльница ЕГЭ по химии Ольга Понкратова из Великих Лук рассказала о своей мечте поступить в медицинский университет в Санкт-Петербурге на лечебное дело. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Ольга Понкратова. Фото предоставлено региональным комитетом по образованию

В этом году Ольга оканчивает среднюю школу № 13. Все годы учебы в школе она училась только на отлично и претендует на получение золотой медали.

«Я выбрала сдавать химию, потому что мечтаю поступить в медицинский университет. Начала подготовку с середины прошлого года, чтобы заложить фундамент для учёбы в 11 классе. Не всё получалось с первого раза, некоторые моменты начала понимать спустя несколько месяцев. В подготовке очень помогла онлайн-школа и родители, которые всегда поддерживали, позволяли отдыхать, создавали дружелюбную атмосферу. Я занималась почти каждый день по несколько часов, и это дало свои плоды. Химия вообще достаточно точная, конкретная дисциплина – либо знаешь, либо нет. В итоге так получилось, что, взглянув на КИМ, я поняла, что могу это решить, я это уже знаю и делала много раз. Вариант мне не показался сложным, признаться, я готовилась к более трудному. Тем не менее я получила 100 баллов и очень этим довольна», – рассказала Ольга.

Кроме учебы девушка увлекается интеллектуальными играми и в составе команды «Золотые капли» стала призером интеллектуального фестиваля «Встречи на Ловати» в 2024 году. Ольга является призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и экологии в 2023 и 2024 годах, победителем муниципального этапа по географии в 2024 году, призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии в 2023 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июня 2024

«Почта России» запустила зоны самообслуживания в отделениях Псковской области
18 июня 2024

Псковские творческие коллективы представят регион на фольклориаде в Казани
18 июня 2024

Глава Псковского района Наталья Фёдорова станет гостьей «Оглавления»
18 июня 2024

Псковичей приглашают на органный концерт из цикла «Бах и загадки французских соборов»
18 июня 2024

Председатель Псковской городской Думы отчитался о работе в прошлом году
18 июня 2024

Вера Емельянова представила опыт Псковской области по переселению соотечественников из-за рубежа
18 июня 2024

Дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 19 июня
18 июня 2024

В новых мастерских Псковского колледжа профтехнологий и сервиса проходят демонстрационные экзамены

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...