Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Пскове

14:49, 18 июня 2024, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали сотрудники полиции в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове вечером 17 июня у дома на улице Льва Толстого сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль «Вортекс».

Выяснилось, что управлял автомобилем 53-летний пскович, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.