Почти 200 километров дорог регионального значения отремонтируют в Псковской области

14:59, 18 июня 2024, ПАИ

198 километров дорог регионального значения и 14 километров дорог местного значения отремонтируют в Псковской области в этом году благодаря президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале по итогам встречи с врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым.

Во время встречи Михаил Ведерников и Станислав Стармолотов обсудили реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Так, уже завершился ремонт участка от Печор до дороги граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск в Печорском муниципальном округе. Благодаря участку обеспечивается подъезд к туристическому центру города. Из регионального бюджета на ремонтные работы было выделено 32 миллиона рублей.

Также отремонтировали мост через реку Чернея в Себежском районе, который находился в предаварийном состоянии. Он располагается на дороге Толкачево – Себеж – Заситино, и на его ремонт было выделено 129 миллионов рублей из федерального бюджета.

В этом году планируется завершить начатые в прошлом году капремонты ещё пяти мостов. Кроме того, в планах отремонтировать путепровод в Пыталовском районе.