Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Центр цифрового образования откроется в Опочке в сентябре

Центр цифрового образования «IT-куб» появится в Опочке к сентябрю этого года. В настоящее время на площадке, которая расположена в здании Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, завершаются ремонтные работы, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Центр «IT-куб» в Опочке создаётся в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» президентского нацпроекта «Образование». На создание этой образовательной площадки из федерального бюджета выделили более 20 миллионов рублей.

В «IT-кубе» в Опочке ребята смогут познакомиться с различными направлениями в сфере информационных технологий: изучить разработку мобильных приложений, кибергигиену и работу с большими данными, основы алгоритмики и логики, системное администрирование и программирование роботов.

Кроме того, будут предложены и дополнительные программы. В частности, такие как «Программирование роботов» на базовом уровне, «Весёлая роботехника» на базовом уровне и другие.

Напомним, что первый «IT-куб» в Псковской области открыли в Пскове в 2019 году. В дальнейшем, в 2021 году, аналогичные площадки появились в Великих Луках и Печорах. За прошлый год в центрах «IT-куб» обучение прошли почти 2,5 тысячи детей, а специализированные мероприятия посетили более пяти тысяч человек.

Отметим, что «IT-куб» – федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области IT начиная с шести лет. Здесь дети не просто изучают информационные технологии, а создают программные проекты и продукты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июня 2024

Ход догазификации в Псковском районе оценила глава муниципалитета
18 июня 2024

Проекты по внедрению искусственного интеллекта презентовали в Пскове
18 июня 2024

Центр цифрового образования откроется в Опочке в сентябре
18 июня 2024

Псковский район продолжает прирастать населением в Псковской области – глава муниципалитета
18 июня 2024

Более 45 ТОС работает в Псковском районе
18 июня 2024

Газопровод построили в деревне Филатова Гора Псковского района
18 июня 2024

В Псковской области запустили региональную программу «Мама, я жду тебя»
18 июня 2024

Почти 200 километров дорог регионального значения отремонтируют в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...