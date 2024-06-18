Центр цифрового образования откроется в Опочке в сентябре

15:45, 18 июня 2024, ПАИ

Центр цифрового образования «IT-куб» появится в Опочке к сентябрю этого года. В настоящее время на площадке, которая расположена в здании Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, завершаются ремонтные работы, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Центр «IT-куб» в Опочке создаётся в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» президентского нацпроекта «Образование». На создание этой образовательной площадки из федерального бюджета выделили более 20 миллионов рублей.

В «IT-кубе» в Опочке ребята смогут познакомиться с различными направлениями в сфере информационных технологий: изучить разработку мобильных приложений, кибергигиену и работу с большими данными, основы алгоритмики и логики, системное администрирование и программирование роботов.

Кроме того, будут предложены и дополнительные программы. В частности, такие как «Программирование роботов» на базовом уровне, «Весёлая роботехника» на базовом уровне и другие.

Напомним, что первый «IT-куб» в Псковской области открыли в Пскове в 2019 году. В дальнейшем, в 2021 году, аналогичные площадки появились в Великих Луках и Печорах. За прошлый год в центрах «IT-куб» обучение прошли почти 2,5 тысячи детей, а специализированные мероприятия посетили более пяти тысяч человек.

Отметим, что «IT-куб» – федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области IT начиная с шести лет. Здесь дети не просто изучают информационные технологии, а создают программные проекты и продукты.