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Общество

В Госдуме приняли закон о запрете продажи энергетиков детям

Законопроект, запрещающий с 1 сентября продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, приняла Госдума РФ в первом чтении, сообщает РИА Новости.

«Родители ждут принятия решения. И сердечные заболевания у детей в раннем возрасте и другие болезни – это всё провоцируют энергетики. Они не запрещены, они доступны, наша задача – взрослых людей, политиков – защитить маленьких, тех, кто не понимает, что они потребляют. И конечно, прекратить рекламу, ввести жёсткую ответственность за продажу энергетиков несовершеннолетним», – отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Также вводится запрет на розничную торговлю энергетическими напитками в таре, объём которой превышает 0,5 литра. За нарушения перечисленных пунктов как юридические, так и физические лица будут нести ответственность. За этим будет следить Роспотребнадзор.

Ранее заместитель директора по научной работе, руководитель Центра профилактической педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова заявила РИА Новости, что к последствиям бесконтрольного потребления энергетиков в детстве относится снижение когнитивных функций, физической работоспособности, ожирение и другие нарушения в организме.

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