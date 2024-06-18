Проигравший в драке житель Бежаниц порезал подругу сожительницы ножом

17:45, 18 июня 2024, ПАИ

32-летний житель Бежаниц порезал ножом подругу своей сожительницы. Ему грозит до двух лет тюрьмы, сообщили ПАИ в прокуратуре Бежаницкого района.

В ходе дознания установили, что в конце апреля этого года мужчина распивал алкоголь совместно с сожительницей и её подругой. Между ним и подругой сожительницы произошёл конфликт, в ходе которого женщины одержали победу над мужчиной. После компания продолжила пить спиртное. Однако житель Бежаниц разозлился на своё поражение в потасовке, взял со стола кухонный нож и нанёс им один порез на лбу подруги сожительницы, тем самым причинив женщине лёгкий вред здоровью.

Теперь он обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Уголовное дело направили в мировой суд Бежаницкого района для рассмотрения.