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Происшествия

Водитель сбил дорожного рабочего и скрылся с места происшествия в Невельском районе

На ремонтируемом участке автодороги Усвяты – Невель в Невельском районе водитель автомобиля Hyundai Solaris допустил наезд на дорожного рабочего, который регулировал дорожное движение. Водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель сбил дорожного рабочего и скрылся с места происшествия. Фото здесь и далее: ПАИ

Медицинская помощь рабочему оказана на месте, от госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ведётся розыск злоумышленника.

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