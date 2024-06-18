Водитель сбил дорожного рабочего и скрылся с места происшествия в Невельском районе
На ремонтируемом участке автодороги Усвяты – Невель в Невельском районе водитель автомобиля Hyundai Solaris допустил наезд на дорожного рабочего, который регулировал дорожное движение. Водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Медицинская помощь рабочему оказана на месте, от госпитализации он отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ведётся розыск злоумышленника.
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