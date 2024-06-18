Мотоциклист пострадал в ДТП в Великих Луках
Столкновение автомобиля Ford и мотоцикла Alpha произошло у дома № 12 на Прудхозной набережной в Великих Луках. Об этом пишет «Псковская сводка. ПАИ».
Мотоциклисту помощь оказана на месте, он от госпитализации отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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