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Общество

Четыре бывших мигранта получили повестки для явки в военкомат

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению новых граждан России, не вставших на воинский учёт, прошли в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.

Четыре бывших мигранта получили повестки для явки в военкомат. Фото здесь и далее: пресс-служба Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.

Всего было проверено 14 граждан, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство России. Среди них выявлено четыре мужчины призывного возраста, которые не состояли на воинском учете. Все они получили повестки или были доставлены в военный комиссариат.

Также всем бывшим мигрантам была разъяснена правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации.

Отбор кандидатов проводит пункт отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Псковской области по адресу: Псков, ул. Первомайская, д. 38. Контактный телефон: 8 (8112) 66-73-45.

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