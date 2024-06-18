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Происшествия

Пьяная великолучанка напала на полицейского

Жительница Великих Лук оскорбила полицейского, а затем напала на него, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

18 апреля текущего года сотрудники полиции доставили 54-летнюю местную жительницу и ее дочь в отдел полиции, которые, будучи нетрезвыми, нарушали общественный порядок.

Великолучанка, недовольная ее задержанием и доставлением в отдел полиции для разбирательства, стала выражаться грубой нецензурной бранью. Участковый инспектор сделала ей замечание о недопустимости противоправного поведения, однако женщина начала оскорблять сотрудницу полиции.

На этом великолучанка не успокоилась и продолжила оскорблять участкового уже в помещении великолукского наркодиспансера, куда ее доставили для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, женщина из-за недовольства нахождения в диспансере начала оскорблять другого участкового.

После этого великолучанка, недовольная тем, что сотрудники полиции пресекли ее противоправные действия, дважды ударила кулаком по лицу одного из полицейских.

Женщина обвиняется в совершении преступлений по статье 319 и части 1 статьи 318 УК РФ.

Санкция статьи 319 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе исправительные работы на срок до 1 года.

Санкция части 1 статьи 318 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе лишение свободы на срок до 5 лет.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения.

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