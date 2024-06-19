Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове задержана участница «голой» фотосессии на кладбище

В Пскове задержана 19-летняя участница «голой» фотосессии на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга. Фотосессию 16 июня устроила петербургская художница Анна Пантелеева. Ей ассистировали фотограф и две девушки, одну из них полиция и нашла в Пскове, сообщает газета «АиФ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Кадры с кладбища распространились в интернете 17 июня. Снимки вызвали негативную реакцию в соцсетях, а сама художница объявила среди подписчиков сбор денег на билеты, чтобы уехать из России, однако не успела покинуть страну. 22-летнюю Анну задержали первой. Она опубликовала пост, в котором извинялась перед теми, кого оскорбила шокирующая съёмка. «Мы не преследовали такой цели. Мы делали творческую съёмку, и я с уважением отношусь к религии», – написала Пантелеева.

«В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали остальных участников противоправной акции: 27-летнюю девушку-организатора, 37-летнего фотографа, а также 19-летнюю непосредственную участницу фотосессии, которую задержали в Пскове», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

19-летнюю участницу съёмки петербургским коллегам передали сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Псковской области.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по двум статьям — надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ), а также нарушение права на свободу совести и вероисповедания (ст. 148 УК РФ).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июня 2024

Псковский губернатор вручил награды и почётные звания отличившимся жителям региона
19 июня 2024

Глава Пскова Борис Елкин награждён почётной грамотой президента России
19 июня 2024

Выдающихся псковичей чествуют в правительстве Псковской области
19 июня 2024

Грозы, сильные ливни, град и шквальный ветер обрушатся на Псковскую область
19 июня 2024

«Кибердеревня» в Псковской области: дновцам пообещали место во вселенной сериала
19 июня 2024

Инвестор парка «Волшебная гора» в Пскове Александр Терентьев станет гостем программы «Среда обитания»
19 июня 2024

В Дедовичском районе осудили участника наркогруппировки
19 июня 2024

Четыре бывших мигранта получили повестки для явки в военкомат

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...