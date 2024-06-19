В Пскове задержана участница «голой» фотосессии на кладбище

11:27, 19 июня 2024, ПАИ

В Пскове задержана 19-летняя участница «голой» фотосессии на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга. Фотосессию 16 июня устроила петербургская художница Анна Пантелеева. Ей ассистировали фотограф и две девушки, одну из них полиция и нашла в Пскове, сообщает газета «АиФ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Кадры с кладбища распространились в интернете 17 июня. Снимки вызвали негативную реакцию в соцсетях, а сама художница объявила среди подписчиков сбор денег на билеты, чтобы уехать из России, однако не успела покинуть страну. 22-летнюю Анну задержали первой. Она опубликовала пост, в котором извинялась перед теми, кого оскорбила шокирующая съёмка. «Мы не преследовали такой цели. Мы делали творческую съёмку, и я с уважением отношусь к религии», – написала Пантелеева.

«В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали остальных участников противоправной акции: 27-летнюю девушку-организатора, 37-летнего фотографа, а также 19-летнюю непосредственную участницу фотосессии, которую задержали в Пскове», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.



19-летнюю участницу съёмки петербургским коллегам передали сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Псковской области.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по двум статьям — надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ), а также нарушение права на свободу совести и вероисповедания (ст. 148 УК РФ).