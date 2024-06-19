«Псковпассажиравтотранс» увеличил количество автобусных рейсов по маршруту Псков – Санкт-Петербург

11:32, 19 июня 2024, ПАИ

«Псковпассажиравтотранс» увеличил количество автобусных рейсов по маршруту Псков – Санкт-Петербург до семи раз в неделю. Для удобства пассажиров обновлено и расписание движения автобусов, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.



Понедельник, суббота: отправление из Пскова в 5:00 и 12:30, в обратном направлении – в 13:00 и 18:00.



Пятница: отправление из Пскова в 5:00 и 12:30, в обратном направлении – в 13:00 и 19:30.



Воскресенье: отправление из Пскова в 11:30, в обратном направлении – в 19:30.



Отправление автобусов из Пскова: от улицы Рокоссовского (конечная остановка общественного транспорта). Из Санкт-Петербурга: от парковки у гостиницы «Россия» (станция метро «Парк Победы»).



По необходимости предусмотрены дополнительные остановки для посадки/высадки пассажиров по пути следования автобуса, а также доставка в аэропорт Пулково.

Справочная информация и бронирование билетов по телефону: 8 (800) 234-39-03.