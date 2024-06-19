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Общество

В конце августа на Снятной улице в Пскове установят фонари

В конце августа на Снятной улице в Пскове установят фонари, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Освещение улиц – важное условие безопасности дорожного движения, поэтому ежегодно выделяем средства на строительство новых сетей освещения в Пскове. В этом году фонари будут установлены на улице Снятной», – написал Борис Елкин.

Линию наружного освещения протянут от улицы Леона Поземского до Ваулиногорского шоссе, за исключением участков, где уже есть уличные светильники. Протяженность новой линии составит около 1,1 километра. Работы завершатся к концу августа.

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