Школы Пскова заключили соглашение о реализации единой модели профориентации

12:41, 19 июня 2024, ПАИ

Школы Пскова заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в области реализации единой модели профориентации (Профминимума) с Фондом гуманитарных проектов и Центром опережающей профподготовки Псковской области.

«Процесс постепенный, поэтапно данное соглашение будет подписано со всеми школами Псковской области», – уточнила региональный координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в регионе Елена Рыбальская.

Подписанное соглашение позволит школам обмениваться информацией, направлять своих представителей для участия в мероприятиях, связанных с подготовкой, организацией и проведением мероприятий единой модели профориентации.