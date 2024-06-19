Школы Пскова заключили соглашение о реализации единой модели профориентации
Школы Пскова заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в области реализации единой модели профориентации (Профминимума) с Фондом гуманитарных проектов и Центром опережающей профподготовки Псковской области.
«Процесс постепенный, поэтапно данное соглашение будет подписано со всеми школами Псковской области», – уточнила региональный координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в регионе Елена Рыбальская.
Подписанное соглашение позволит школам обмениваться информацией, направлять своих представителей для участия в мероприятиях, связанных с подготовкой, организацией и проведением мероприятий единой модели профориентации.
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