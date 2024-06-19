Псковский губернатор вручил награды и почётные звания отличившимся жителям региона

12:59, 19 июня 2024, ПАИ

Государственные, региональные и ведомственные награды, а также почётные звания вручил губернатор Михаил Ведерников отличившимся жителям региона. Торжественное мероприятие проходит в правительстве Псковской области сегодня, 19 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















В частности, Михаил Ведерников наградил военнослужащих, отличившихся при исполнении задач в ходе специальной военной операции, орденом Мужества, медалями «За отвагу» и медалью Суворова.

Также почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоили главе Стругокрасненского муниципального округа Александру Волкову.

Кроме того, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждены Валентина и Владимир Павловичи.

Также за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награждён заведующий отделением Псковской областной клинической больницы Сергей Ильяшенко.

Помимо этого, почётное звание заслуженного артиста Российской Федерации присвоено артисту Великолукского драматического театра Игорю Николаеву, а звание заслуженного работника культуры Российской Федерации артистке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Елене Соколовой.

Также губернатор вручил благодарность Министерства строительства и ЖКХ России директору муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Константину Болотину.

Кроме того, звание заслуженного работника средств массовой информации Псковской области за заслуги в развитии СМИ, большой личный вклад в объективное освещение событий общественной, политической и культурной жизни региона присвоено заместителю главного редактора газеты «Великолукская правда. Новости» Людмиле Скатовой.

Михаил Ведерников вручил награды и другим отличившимся псковичам.