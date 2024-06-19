Подрядчик и арендатор сорвали работы по реставрации крепостной стены Окольного города в Пскове

13:06, 19 июня 2024, ПАИ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом в Псковской и Новгородской областях обратилось в Арбитражный суд Псковской области с иском к индивидуальному предпринимателю Валерию Афонькину и ООО «ПромЖилСтрой» о признании недействительным договора на реставрацию участка крепостной стены Окольного города.

Как пояснили ПАИ в суде, в основу искового заявления «заложен довод о мнимости сделки ввиду отсутствия доказательств исполнения договора в натуре».

Валерий Афонькин арендует часть памятника архитектуры «Петровская башня с участком крепостной стены Окольного города» на улице Свердлова. Памятник сдаётся в аренду для использования в качестве кафе.

Предприниматель заключил с ООО «ПромЖилСтрой» договор, по которому подрядчик должен был отреставрировать каменную кладку и деревянную кровлю стены от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса.

В итоге 18 июня арбитражный суд признал договор недействительной сделкой, а значит, реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия на сумму 16,5 млн рублей, 5,2 млн рублей, 8 млн рублей не приняты.