Подрядчик и арендатор сорвали работы по реставрации крепостной стены Окольного города в Пскове
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом в Псковской и Новгородской областях обратилось в Арбитражный суд Псковской области с иском к индивидуальному предпринимателю Валерию Афонькину и ООО «ПромЖилСтрой» о признании недействительным договора на реставрацию участка крепостной стены Окольного города.
Как пояснили ПАИ в суде, в основу искового заявления «заложен довод о мнимости сделки ввиду отсутствия доказательств исполнения договора в натуре».
Валерий Афонькин арендует часть памятника архитектуры «Петровская башня с участком крепостной стены Окольного города» на улице Свердлова. Памятник сдаётся в аренду для использования в качестве кафе.
Предприниматель заключил с ООО «ПромЖилСтрой» договор, по которому подрядчик должен был отреставрировать каменную кладку и деревянную кровлю стены от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса.
В итоге 18 июня арбитражный суд признал договор недействительной сделкой, а значит, реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия на сумму 16,5 млн рублей, 5,2 млн рублей, 8 млн рублей не приняты.
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