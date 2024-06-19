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Шахматный турнир «Шаг вперед Junior» собрал сильнейших юниоров Пскова

Турнир «Шаг вперед Junior» по быстрым шахматам прошёл в Пскове 15 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил директор АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим» Святослав Самсонов.

Шахматный турнир «Шаг вперед Junior» собрал сильнейших юниоров Пскова. Фото: ПАИ

Всего в соревнованиях приняли участие 30 спортсменов из Пскова, Псковского района, Пыталово, Дно и Санкт-Петербурга. Участники боролись за награды по швейцарской системе в девять туров с контролем времени восемь минут и пять секунд добавления на каждый ход.

Победу в соревнованиях одержал пскович Владислав Мерзанюков, который набрал восемь очков. Второе место занял Николай Никитин, на счету которого семь очков. За бронзовую награду боролись сразу три шахматиста, набравшие по шесть очков. По дополнительным показателям замыкающим в тройке лидеров стал Ростислав Бобовкин. Среди девушек лучший результат показала действующий чемпион Пскова по классическим шахматам Эвелина Галаханова, также она заняла четвёртое место в абсолютном зачёте.

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