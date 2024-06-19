В Порхове внедорожник сбил велосипед с пенсионером и ребёнком

14:11, 19 июня 2024, ПАИ

В Порхове на улице Коминтерна, 42 внедорожник Nissan Pathfinder сбил велосипед с 73-летним мужчиной и ребёнком, который находился на пассажирском сиденье. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Велосипедистам на месте оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации. На вызов прибыло пожарное подразделение, бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.