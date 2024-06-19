В Верхолинской школе Псковского района отремонтировали кабинеты
Ремонт кабинетов завершился в Верхолинской основной общеобразовательной школе Псковского района. Это стало возможным благодаря проекту «Цифровая образовательная среда» президентского нацпроекта «Образование», сообщила ПАИ глава муниципалитета Наталья Фёдорова.
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Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»
В школе отремонтировали кабинеты химии и технологии. Также заменили электрическую проводку, розетки, выключатели, установили светодиодные лампы, сделали косметический ремонт стен, заменили входные двери.
А в кабинетах химии выровняли пол, уложили линолеум, отремонтировали электрику, установили новую мебель.
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