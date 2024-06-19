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Происшествия

Более 160 административных правонарушений в сфере миграции выявили полицейские в Псковской области

164 административных правонарушения в сфере миграционного законодательства выявили полицейские в Псковской области в рамках операции «Нелегал-2024», которая проходила с 3 по 8 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

76 из них были связаны с нарушениями правил въезда и режима пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории России, а также с неисполнением принимающей стороной обязанностей, связанных с миграционным учётом иностранцев. 70 – нарушения в сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы, 18 – иные правонарушения.

Кроме того, в ходе проверок выявили девять фактов фиктивной регистрации по месту пребывания (проживания), возбудили четыре уголовных дела: по статье 322.2 УК РФ – одно, по статье 322.3 УК РФ – три.

Также установлен факт незаконного пересечения государственной границы России, в отношении иностранца возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 322 УК РФ.

Суды Псковской области вынесли 11 решений об административном выдворении в отношении злостных нарушителей законодательства в сфере миграции.

Помимо этого, УМВД России по Псковской области вынесло решения о неразрешении въезда на территорию России в отношении девяти иностранцев, злостно нарушающих законодательство в сфере миграции.

Всего в рамках операции сотрудники полиции проверили более 3 300 объектов, в том числе более 500 объектов жилого сектора и мест размещения иностранцев, а также более 2 800 объектов транспорта.

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