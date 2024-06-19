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Политика

Игорь Сопов: Избирательная система Псковской области готова к проведению единого дня голосования

Избирательная система Псковской области готова к проведению единого дня голосования, который пройдёт 8 сентября 2024 года. Об этом заявил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Игорь Сопов. Фото: ПАИ

«Мы надеемся, что наши избиратели осенью, 8 сентября, придут на избирательные участки и проголосуют», – сказал Игорь Сопов и добавил, что в этом году голосование традиционно будет трёхдневным с применением дистанционного электронного голосования.

«Избирательная система Псковской области постоянно совершенствуется, и каждый год для наших избирателей мы делаем дополнительные удобства. Один из таких способов – ДЭГ, который позволяет сделать выбор из любой точки страны», – подчеркнул он. Заявки на ДЭГ можно будет подавать за 45 дней до первого дня голосования.

Председатель областной избирательной комиссии также рассказал, что сегодня был дан старт 13 избирательным кампаниям. «В избирательной кампании этого сезона будет задействовано 11 территориальных избирательных комиссий. И 111 избирательных участков, которые будут располагаться в тех же местах, где были и предыдущие кампании. Мы их не меняем. Дополнительная информация о том, где они будут находиться, появится на сайте избирательной комиссии Псковской области, и у каждого ТИК есть страница в социальной сети «ВКонтакте», – пояснил Игорь Сопов.

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