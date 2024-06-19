Жители Псковской области могут присоединиться к «Культурному марафону»

17:12, 19 июня 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут присоединиться к «Культурному марафону», сообщили ПАИ в Псковском центре молодёжи и общественных инициатив.

«Культурный марафон» – это совместный образовательный проект Министерства культуры России и компании «Яндекс», благодаря которому участники узнают больше о своей культуре. Тема «Культурного марафона» в этом году – классика: литература, музыка и живопись. Участниками марафона могут стать все желающие. Задания они будут получать на сайте, а продлится марафон до декабря.

Уже сейчас на сайте доступен специальный проект про Александра Пушкина и современность. Из него можно узнать, какие произведения чаще всего ищут в поиске, как реагируют на них читатели, какие слова в языке поэта самые часто используемые; и увидеть трейлеры к пушкинской классике, созданные на основе изображений, сгенерированных нейросетью YandexART. Лекции подготовят и другие сервисы «Яндекса».

Завершится марафон тематическим тестом для школьников, который подготовит «Яндекс. Образование». «Культурный марафон» по задумке организаторов должен помочь участникам расширить кругозор, раскрыть творческий потенциал и сделать учёбу более увлекательной. Главная цель – не проверять знания, а давать новые. Для каждого возраста эксперты подготовили познавательные онлайн-тесты, поэтому интересно должно быть абсолютно всем.

«Культурный марафон» позволяет взглянуть на произведения, знакомые по школьным урокам и походам в музеи, под другим углом и увидеть две реальности – мир классического искусства и современный мир с нейросетями и беспилотным транспортом, которые на самом деле тесно соприкасаются.

Просветительский проект «Культурный марафон» появился в 2019 году. Его организаторы – «Яндекс», Минкультуры и Минпросвещения России. Предыдущий марафон прошёл в 2022 году и был посвящён моде и технологиям. В нём приняли участие 1,4 миллиона школьников.