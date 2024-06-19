Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Псковской области могут присоединиться к «Культурному марафону»

Жители Псковской области могут присоединиться к «Культурному марафону», сообщили ПАИ в Псковском центре молодёжи и общественных инициатив.

Фото: сайт «Культурного марафона»

«Культурный марафон» – это совместный образовательный проект Министерства культуры России и компании «Яндекс», благодаря которому участники узнают больше о своей культуре. Тема «Культурного марафона» в этом году – классика: литература, музыка и живопись. Участниками марафона могут стать все желающие. Задания они будут получать на сайте, а продлится марафон до декабря.

Уже сейчас на сайте доступен специальный проект про Александра Пушкина и современность. Из него можно узнать, какие произведения чаще всего ищут в поиске, как реагируют на них читатели, какие слова в языке поэта самые часто используемые; и увидеть трейлеры к пушкинской классике, созданные на основе изображений, сгенерированных нейросетью YandexART. Лекции подготовят и другие сервисы «Яндекса».

Завершится марафон тематическим тестом для школьников, который подготовит «Яндекс. Образование». «Культурный марафон» по задумке организаторов должен помочь участникам расширить кругозор, раскрыть творческий потенциал и сделать учёбу более увлекательной. Главная цель – не проверять знания, а давать новые. Для каждого возраста эксперты подготовили познавательные онлайн-тесты, поэтому интересно должно быть абсолютно всем.

«Культурный марафон» позволяет взглянуть на произведения, знакомые по школьным урокам и походам в музеи, под другим углом и увидеть две реальности – мир классического искусства и современный мир с нейросетями и беспилотным транспортом, которые на самом деле тесно соприкасаются.

Просветительский проект «Культурный марафон» появился в 2019 году. Его организаторы – «Яндекс», Минкультуры и Минпросвещения России. Предыдущий марафон прошёл в 2022 году и был посвящён моде и технологиям. В нём приняли участие 1,4 миллиона школьников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июня 2024

Сотрудники РЭС спасли гнездо с аистятами в Бежаницком районе
19 июня 2024

Уличные фонари установили в сквере у железнодорожного вокзала в Бежаницах
19 июня 2024

В Печорах завершается благоустройство двора на улице Юбилейной
19 июня 2024

Сразу несколько площадок для настоящих мужчин представят на фестивале «Довмонт Псковский»
19 июня 2024

Окружной этап «Зарницы 2.0» пройдёт в Псковской области
19 июня 2024

81-й филармонический сезон откроется в Псковской области в сентябре
19 июня 2024

Особенности парка развлечений «Волшебная гора» обсудили в эфире радио «Серебряный дождь». Главное
19 июня 2024

О льготах при посещении нового парка аттракционов рассказали псковичам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...