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Общество

Певица Полина Гагарина попадёт под европейские санкции

Евросоюз намерен внести в чёрный список более 20 физических лиц, в том числе певицу Полину Гагарину, и 22 юридических лица в рамках 14-го пакета санкций против России. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на проект документа, пишет ТАСС.

Полина Гагарина попадёт в чёрный список за выступления на мероприятиях, посвящённых вхождению новых регионов в состав России.

Под ограничения также подпадут основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, президент пивоваренной компании «Балтика», которой были переданы российские активы Carlsberg Group, Таймураз Боллоев, основатель корпорации AEON Роман Троценко и генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский. Кроме того, в список войдут «руководители оборонных предприятий, чиновники и энергетические компании». Ограничения в отношении физлиц будут предусматривать запрет на въезд в ЕС, а также заморозку их активов в юрисдикции сообщества.

Портал отмечает, что Венгрия 14 июня уже одобрила обсуждаемый пакет антироссийских санкций. В то же время Германия, которая ранее блокировала согласование новых ограничений, все еще высказывает опасения по поводу ограничений против «дочек» европейских компаний, продолжающих деятельность в России. Несмотря на это, сообщил один из собеседников портала, ожидается, что страны сообщества утвердят новый пакет рестрикций к встрече глав МИД ЕС 24 июня.

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