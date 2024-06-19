Девятилетний велосипедист попал в больницу после столкновения с автомобилем в Себежском районе
Ребёнок-велосипедист госпитализирован в результате ДТП в деревне Кузнецовка Себежского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Девятилетний ребёнок на велосипеде столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 70-летнего водителя.
В результате ДТП велосипедист госпитализирован в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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19 июня 2024
Девятилетний велосипедист попал в больницу после столкновения с автомобилем в Себежском районе