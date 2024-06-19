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Происшествия

Девятилетний велосипедист попал в больницу после столкновения с автомобилем в Себежском районе

Ребёнок-велосипедист госпитализирован в результате ДТП в деревне Кузнецовка Себежского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: ПАИ

Девятилетний ребёнок на велосипеде столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 70-летнего водителя.

В результате ДТП велосипедист госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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