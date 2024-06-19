Уличные фонари установили в сквере у железнодорожного вокзала в Бежаницах

19:49, 19 июня 2024, ПАИ

Уличные фонари установили в сквере у железнодорожного вокзала в Бежаницах, сообщает газета «Сельская новь».

Вчера прошёл приём работ по муниципальному контракту на установку уличного паркового освещения в сквере у ж/д вокзала, рассказал глава администрации Бежаниц Валерий Захаров.

Средства на строительство были выделены из бюджета поселения.