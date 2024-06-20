Женщину на самокате сбили в Пскове

09:58, 20 июня 2024, ПАИ

Водитель самоката пострадала в ДТП в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Столкновение автомобиля Volvo и самоката произошло у дома № 53/15 по улице Советской, возде автобусной остановки по ул. Кузнецкой в Пскове.

В результате ДТП пострадала 31-летняя водитель самоката. Ее госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.