Женщину на самокате сбили в Пскове
Водитель самоката пострадала в ДТП в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Столкновение автомобиля Volvo и самоката произошло у дома № 53/15 по улице Советской, возде автобусной остановки по ул. Кузнецкой в Пскове.
В результате ДТП пострадала 31-летняя водитель самоката. Ее госпитализировали в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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