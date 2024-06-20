ВЦИОМ: Каждый десятый россиянин никогда не был в музее

10:46, 20 июня 2024, ПАИ

Россияне активно посещают музеи: каждый второй (48 %) был там в течение последних нескольких лет, из которых 17 % – в течение последних нескольких месяцев, а каждый десятый россиянин ни разу не был в музее, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше половины опрошенных (66 %) отметили, что ходили бы в музеи чаще, если бы у них была такая возможность (в 2009 году такое желание изъявляли 53 % россиян). Процент тех, кто не хочет ходить в музеи, сократился в два раза (2009 год – 35 %, 2024 год – 14 %), и выросла доля тех, кто посещает музеи достаточно часто (2009 год – 3 %, 2024 год – 11 %). Интерес к музеям чаще всего проявляют женщины.

Наиболее привлекательными для россиян являются исторические музеи (63 %), художественные (44 %) и краеведческие (35 %).