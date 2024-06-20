Пскович вошёл в десятку лучших киберспортсменов России

11:10, 20 июня 2024, ПАИ

Пскович Егор Абабков занял девятое место на чемпионате России по компьютерному спорту в дисциплине DCL – The Game, сообщили ПАИ в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Всего в соревнованиях принимали участие 48 спортсменов из Челябинской, Ростовской, Липецкой, Астраханской, Псковской, Новгородской и Магаданской областей, а также Алтая, Татарстана, Крыма, ДНР, Хакасии, Ингушетии, Северной Осетии, Тывы, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

Отметим, что ранее Егор Абабков становился чемпионом Псковской области в дисциплине «Технический симулятор DCL — The Game» и занимал первое место на региональном этапе всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего».

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