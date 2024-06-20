Псковские спасатели завоевали бронзу на межрегиональном турнире по волейболу

11:30, 20 июня 2024, ПАИ

Псковские спасатели заняли третье место на спартакиаде МЧС России среди главных управлений Северо-Западного федерального округа. Соревнования прошли в Пскове 18 и 19 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За награды соревнований боролись десять команд из Архангельской, Псковской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской и Новгородской областей, а также Коми, Карелии и Санкт-Петербурга.

Первое место досталось спасателям из Коми, второе место заняли спортсмены из Архангельской области, а замкнула тройку лидеров команда из Псковской области.

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