31% псковичей считают себя «совами»

11:27, 20 июня 2024, ПАИ

37% псковичей в опросе SuperJob назвали себя «жаворонками» и сообщили, что предпочитают рано просыпаться. 31% опрошенных отнесли себя к «совам». Ещё 28% не смогли определиться, кто они.

Среди мужчин оказалось больше «жаворонков» (39%), а среди женщин — «сов» (35%). Чем старше участники опроса, тем чаще они относят себя к «жаворонкам»: среди горожан моложе 34 лет «жаворонков» только 25%, среди псковичей старше 45 лет — 40%.



Чаще всего «жаворонками» себя называют охранники (65%), офис-менеджеры (52%), специалисты по продажам (48%), аналитики и администраторы (по 45%) и экономисты (43%). «Совы» чаще встречаются среди барменов и курьеров (по 53%), программистов (47%), системных администраторов (44%).