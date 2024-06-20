Первенство Пскова по конному спорту пройдёт 23 июня
Открытое первенство Пскова по конному спорту в дисциплине «выездка» пройдёт на базе псковского конноспортивного клуба «Родина» 23 июня, сообщили ПАИ в Федерации конного спорта Псковской области.
В соревнованиях примут участие наездники 2012 года рождения и старше. Они поборются за награды в девяти категориях.
Победителей и призёров в каждом виде программы наградят грамотами.
Организаторы принимают предварительные заявки до 22 июня.
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