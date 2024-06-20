Псковичей приглашают отправиться в путешествие по Запсковью

11:57, 20 июня 2024, ПАИ

23 июня в 15:00 Псковский музей-заповедник приглашает на сборную экскурсию «Городские истории. Запсковье», сообщили ПАИ в музее. Вместе с гидом экскурсанты пройдут по Рыбникам, «Немецкому берегу» Псковы, Примостью, вдоль древней улицы Званицы (ныне Леона Поземского).

Участников прогулки ждут городские истории о древних кончанских храмах и каменных палатах с удивительной историей бытования и людях, связанных с Запсковьем: купцами, военными, бургомистрами города, врачами и героями романтических историй.



В финале - знакомство с грандиозными интерьерами Варлаамовской башни и выставкой «Лев против Орла» об осаде Пскова шведским королем Густавом II Адольфом.

Место встречи: касса Псковского кремля №2 (справа от башни Святых ворот). Запись и справки по телефону 8 8112 66 3311. Экскурсия состоится при наборе группы от пяти человек.