Псковичей приглашают отправиться в путешествие по Запсковью
23 июня в 15:00 Псковский музей-заповедник приглашает на сборную экскурсию «Городские истории. Запсковье», сообщили ПАИ в музее. Вместе с гидом экскурсанты пройдут по Рыбникам, «Немецкому берегу» Псковы, Примостью, вдоль древней улицы Званицы (ныне Леона Поземского).
Участников прогулки ждут городские истории о древних кончанских храмах и каменных палатах с удивительной историей бытования и людях, связанных с Запсковьем: купцами, военными, бургомистрами города, врачами и героями романтических историй.
В финале - знакомство с грандиозными интерьерами Варлаамовской башни и выставкой «Лев против Орла» об осаде Пскова шведским королем Густавом II Адольфом.
Место встречи: касса Псковского кремля №2 (справа от башни Святых ворот). Запись и справки по телефону 8 8112 66 3311. Экскурсия состоится при наборе группы от пяти человек.
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