22 и 23 июня дополнительные автобусы запустят на кладбища «Орлецы» и «Крестовское» в Пскове

12:04, 20 июня 2024, ПАИ

22 и 23 июня дополнительные автобусы запустят на кладбища «Орлецы» и «Крестовское» в Пскове, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

С 9:10 до 14:41 будет организовано движение дополнительных автобусов по маршруту №8 Площадь Ленина - Орлецы.

Время отправления от площади Ленина: 9:10, 09:30, 10:07, 10:29, 11:03, 11:26, 12:00, 13:17, 13:44, 14:14, 14:41. Обратно от конечной остановки на кладбище «Орлецы 2»: 9:38, 10:00, 10:34, 10:57, 11:31, 11:54, 12:28, 13:45, 14:12, 14:42, 15:09.

Также в эти дни автобус №9 Вокзал - Подборовье будет заезжать на кладбище «Крестовское». Отправление от вокзала: 10:10, 11:13, 12:43, в обратном направлении: 12:12, 13:20, 14:21.