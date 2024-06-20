Михаил Ведерников обсудил с руководством Росреестра проекты в сфере земельно-имущественных отношений

12:29, 20 июня 2024, ПАИ

Рабочую встречу с заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) Татьяной Громовой провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

На встрече обсудили вопросы наполнения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), защиту имущественных прав граждан и улучшение сервисов предоставления услуг в сфере регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости.

Регион участвует в пилотном проекте «Вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот на территории Псковской области», который направлен на выявление правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости для наполнения сведениями ЕГРН (в регионе их более 250 тысяч). Для успешной реализации проекта правительство Псковской области и ППК «Роскадастр» заключили соглашение о взаимодействии и координации деятельности.

Перед Псковской областью стоит задача наполнить национальную систему пространственных данных информацией о земельных участках и объектах региона. В 2023 году была запущена единая цифровая платформа, которая должна объединить разные информационные системы о земле и недвижимости для быстрого доступа инвесторов и застройщиков к информации о привлекательности всех точек Псковской области.

Кроме того, во время встречи затронули вопросы оформления объектов культурного наследия, исполнение контрольно-надзорных функций федерального органа, взаимодействие с МФЦ и развитие иных сервисов по работе с населением. Татьяна Громова отметила активную позицию губернатора относительно клиентоориентированности и совершенствования форм работы с гражданами и юридическими лицами, а также на эффективное межведомственное взаимодействие в работе.