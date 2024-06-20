Двух котов спасли пожарные из горящей квартиры в Острове
Квартира загорелась на первом этаже трехэтажного дома на улице Полевой в Острове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание сабвуфера. При этом хозяев квартиры в этот момент дома не было.
Прибывшие пожарные спасли двух котов, которые были заперты в квартире, а также не допустили распространение огня на соседние квартиры.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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