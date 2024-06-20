Двух котов спасли пожарные из горящей квартиры в Острове

12:28, 20 июня 2024, ПАИ

Квартира загорелась на первом этаже трехэтажного дома на улице Полевой в Острове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание сабвуфера. При этом хозяев квартиры в этот момент дома не было.

Прибывшие пожарные спасли двух котов, которые были заперты в квартире, а также не допустили распространение огня на соседние квартиры.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.