Около 150 гребцов примут участие во всероссийских соревнованиях «Псковская регата»

13:11, 20 июня 2024, ПАИ

Около 150 гребцов примут участие во всероссийских соревнованиях «Псковская регата», которые пройдут возле набережной реки Великой с 21 по 24 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации гребного спорта Псковской области Константин Чижов.

«Всего будут соревноваться порядка 150 человек из Калининградской, Новгородской, Тверской, Воронежской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга и Карелии», – отметил Константин Чижов.

Гребцы во время соревнований будут проплывать мимо гребной базы «Ника», поэтому следить за соревнованиями можно с набережной недалеко от базы, уточнил собеседник ПАИ. Онлайн-трансляция соревнований вестись не будет.

Псковскую область представят дедовичские и псковские гребцы.

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