В России подали первый иск о взыскании с оператора сотовой связи похищенных мошенниками денег в пользу потерпевшего

13:17, 20 июня 2024, ПАИ

Первый в России иск о взыскании с оператора сотовой связи похищенных телефонными мошенниками денег в пользу потерпевшего подала прокуратура Ленинградской области, сообщили ПАИ в пресс-службе надзорного ведомства.

Поводом для подачи иска стал случай 84-летнего пенсионера, обманутого мошенниками. Прокуратура требует взыскать ущерб с оператора сотовой связи и компенсировать моральный вред.

Каждое второе дистанционное мошенничество совершается в отношении пенсионеров. Чаще всего преступники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов и выманивают деньги у своих жертв. Кроме того, нередко злоумышленники подменяют реальный иностранный номер на российский. Чтобы не допустить таких звонков, оператор связи обязан прекратить оказание услуг, если номер искусственно подменён, отметили в пресс-службе.