Полторы тонны продукции животного происхождения и кормов не пропустили через границу в Псковской области за пять месяцев

13:41, 20 июня 2024, ПАИ

За пять месяцев через госграницу в Псковской области не пропустили полторы тонны продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок, перевозимых в ручной клади и багаже физлиц, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В частности, сотрудники ведомства пресекли незаконный ввоз 439 партий (1,5 тонны) мясной, молочной, рыбной продукции и другой готовой продукции, мёда и продуктов пчеловодства, 19 партий (более 222 килограммов) кормов для непродуктивных животных и 15 партий (757 штук) пищевых куриных яиц в количестве.

Больше всего нарушений зафиксировали при ввозе в ручной клади и багаже физлиц животноводческой продукции из Молдовы и стран Прибалтики. Из основных нарушений – отсутствие маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, превышение допустимой нормы ввоза товара.