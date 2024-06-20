Как поступить на бюджет в ПсковГУ: количество мест, сроки и адреса приёмных комиссий

14:50, 20 июня 2024, ПАИ

Приёмная кампания на программы высшего образования стартовала в Псковском государственном университете сегодня, 20 июня. В этом году вуз примет 1 675 студентов на бюджетную форму обучения. Университет предлагает на выбор около 200 образовательных программ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Поступающие на бюджетные программы бакалавриата и специалитета по вступительным испытаниям должны подать документы до 12 июля, по результатам ЕГЭ – до 25 июля. Далее на приоритетном этапе (зачисление поступающих без вступительных испытаний и в пределах квот: отдельная, особая и целевая) до 12:00 28 июля нужно предоставить оригинал документа об образовании (в бумажном виде или электронно через «Госуслуги»). В рамках общего конкурса – до 12:00 3 августа.

Поступающие могут подать документы

1. Лично в университет:

на программы высшего образования в ПсковГУ (Псков, площадь Ленина, 2) или филиал ПсковГУ в Великих Луках (Цифровой парк, Новослободская набережная, 24 в Великих Луках);

на программы среднего профессионального образования в колледж ПсковГУ (Псков, улица Яна Фабрициуса, 16, вход с торца здания) или филиал ПсковГУ в Великих Луках (Цифровой парк, Новослободская набережная, 24 в Великих Луках).

2. Через портал «Госуслуги», сервис приёма «Поступление в вуз онлайн» (www.gosuslugi.ru/vuzonline) – только на программы бакалавриата и специалитета.

3. Через информационную систему ПсковГУ «Электронная приёмная комиссия» (epk.pskgu.ru/login) – на любые образовательные программы.

4. Через оператора почтовой связи.

«Во время подачи заявления выбирайте не менее пяти направлений, чтобы обеспечить себе больше шансов. Не забывайте, что приоритетная специальность должна соответствовать вашим интересам. После формирования конкурсных списков изменить её будет невозможно. Будьте внимательны – ваше будущее место учёбы зависит от ваших правильных решений», – отметил ответственный секретарь приёмной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарёв.

На приоритетном этапе есть целевая и особая квота (для инвалидов, сирот и ветеранов). Кроме того, право на приём на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счёт бюджета в пределах отдельной квоты имеют (часть 5.1 статьи 71 ФЗ «Об образовании в РФ»):

1. Герои Российской Федерации, лица, награждённые тремя орденами Мужества;

2. Граждане, проходящие (проходившие) военную службу в ВС, в войсках Росгвардии, в воинских формированиях и органах, при условии их участия в СВО, граждане, выполняющие (выполнявшие) служебные и иные аналогичные функции на указанных территориях СВО;

3. Граждане, призванные на военную службу по мобилизации в ВС, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС или войска Росгвардии, при условии их участия в СВО, граждане, заключившие контракт с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на ВС, при условии их участия в СВО;

4. Лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года;

5. Дети лиц, указанных в пунктах 2–4 выше;

6. Дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников МВД или УИС РФ, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей;

7. Дети медицинских работников, умерших в результате COVID-19 при исполнении ими трудовых обязанностей, по программам медицинского и фармацевтического образования.

На места в пределах отдельной квоты принимаются:

1. Без проведения вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности):

лица, указанные в пунктах 1 и 7 части 5.1 статьи 71 ФЗ № 273-ФЗ;

дети лиц, указанных в пунктах 2–4 части 5.1 статьи 71 ФЗ № 273-ФЗ, дети военнослужащих и сотрудников, указанных в пункте 6 части 5.1 статьи 71 ФЗ № 273-ФЗ, если указанные лица, военнослужащие, сотрудники погибли или получили увечье (ранение, травму, контузию) либо заболевание при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в ходе СВО (боевых действий на территориях иностранных государств), либо удостоены звания Героя РФ или награждены тремя орденами Мужества.

2. По результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно, по выбору поступающих – иные лица, указанные в части 5.1 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ.

Адреса приёмных комиссий

ПсковГУ:

с 20 до 22 июня: Псков, площадь Ленина, 2, кабинет № 1, Многофункциональный центр (вход со стороны университетского сквера);

с 24 июня: Псков, площадь Ленина, 2, Цифровой парк (главный вход);

подробности по телефону (8 8112) 20-16-95 или по электронной почте priem@pskgu.ru.

Колледж ПсковГУ:

улица Яна Фабрициуса, 16 в Пскове (вход с торца здания);

подробности по телефонам 8-900-991-34-24, (8 8112) 20-16-99 (доб. 334, 335).

Филиал ПсковГУ в Великих Луках:

проспект Ленина, 24 в Великих Луках;

подробности по телефонам (8 811-53) 6-89-80, (8 811-53) 3-02-86 или по электронной почте priem@filialpskovgu.ru.

Часы работы приёмных комиссий: с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу – с 10:00 до 16:00.