Летняя гитарная школа открылась в Пскове
В детской музыкальной школе № 2 им. М. П. Мусоргского открылась «Летняя гитарная школа на Псковщине». Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.
60 юных гитаристов со всей Псковской области собрались вместе для обучения в летней школе. Их ждут игры, мастер-классы, интенсивы, экскурсии и встречи с музыкантами. Завершится летняя школа 26 июня гала-концертом.
С детьми будут заниматься опытные преподаватели из Пскова, Санкт-Петербурга, Великих Лук, Пыталовского, Палкинского и Бежаницкого районов.
Проект реализован при поддержке Росмолодежи и проводится в целях сохранения и развития традиций исполнительства на классической гитаре, поддержки молодых талантливых исполнителей и педагогов, совершенствования методов профессионального обучения на классической гитаре.
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