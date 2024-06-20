Летняя гитарная школа открылась в Пскове

14:43, 20 июня 2024, ПАИ

В детской музыкальной школе № 2 им. М. П. Мусоргского открылась «Летняя гитарная школа на Псковщине». Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

60 юных гитаристов со всей Псковской области собрались вместе для обучения в летней школе. Их ждут игры, мастер-классы, интенсивы, экскурсии и встречи с музыкантами. Завершится летняя школа 26 июня гала-концертом.

С детьми будут заниматься опытные преподаватели из Пскова, Санкт-Петербурга, Великих Лук, Пыталовского, Палкинского и Бежаницкого районов.

Проект реализован при поддержке Росмолодежи и проводится в целях сохранения и развития традиций исполнительства на классической гитаре, поддержки молодых талантливых исполнителей и педагогов, совершенствования методов профессионального обучения на классической гитаре.