День открытых дверей пройдёт в экспозиции Псковского музея-заповедника 22 июня

15:02, 20 июня 2024, ПАИ

День открытых дверей (бесплатный вход) для всех категорий посетителей пройдёт в экспозиции главного здания Псковского музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в День памяти и скорби, 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Кроме того, 22 июня в 13:00 состоится сборная экскурсия по экспозиции. Участники экскурсии смогут узнать о героических страницах истории Псковщины, а также о вкладе псковичей в дело Победы. Билеты доступны по «Пушкинской карте». Справки и запись по телефону (8 8112) 66-33-11.

С 13:00 до 14:00 вход в экспозицию будет ограничен из-за проведения мероприятия, уточнили сотрудники музея.