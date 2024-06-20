В Пскове мужчина подозревается в убийстве супруги
Тело 42-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в Пскове. Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы 20 июня, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении указанного преступления задержан супруг погибшей. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, рассказали в СУ СК.
По версии следствия, в ночь с 19 на 20 июня между супругами произошла ссора на почве ревности. Во время неё подозреваемый ударил женщину ножом несколько раз. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
«По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы», – подчеркнули в СУ СК.
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