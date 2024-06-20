В Пскове мужчина подозревается в убийстве супруги

14:56, 20 июня 2024, ПАИ

Тело 42-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в Пскове. Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы 20 июня, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении указанного преступления задержан супруг погибшей. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, рассказали в СУ СК.

По версии следствия, в ночь с 19 на 20 июня между супругами произошла ссора на почве ревности. Во время неё подозреваемый ударил женщину ножом несколько раз. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





«По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы», – подчеркнули в СУ СК.